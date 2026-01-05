●朝から雲が多く、日中も日ざし控えめ●北風の流れ込みで、夜は空気の冷たさが増していく予想。入念な防寒対策を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜は一時、晴れ間が出てくるタイミングもありましたが、この時間にかけて西日本を中心に再び分厚い雲が広がってきました。 これから午後にかけて日本の周辺は、西高東低 冬型の気圧配置が強まる予想です。等圧線も縦縞模様で、県内には冷たい北風が流れ込みやすくなります。 きょ