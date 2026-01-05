東京映画記者会（デイリースポーツなど在京７紙で構成）が選ぶ「第６８回ブルーリボン賞」の候補が４日までに決定した。選考は各社の映画担当記者の投票で行われ、「国宝」「宝島」「ナイトフラワー」が最多５部門にノミネート。「国宝」は同部門に複数選ばれ、８ノミネートと席巻している。「爆弾」「ＴＯＫＹＯタクシー」が４部門で続いた。今月下旬までに各賞を決定。昨年の主演賞受賞者となる山口馬木也と河合優実が司会