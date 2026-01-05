5日午前7時2分ごろ、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は千葉県北西部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは3.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、千葉県の千葉中央区と市川市、東京都の東京千代田区と東京文京区、それに東京渋谷区、神奈川県の横浜鶴見区、横