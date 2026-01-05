今日5日は二十四節気の「小寒」。12日(月)成人の日にかけても、寒さや大雪をもたらす寒気が断続的に流れ込む予想。一時的に寒さが和らぐものの、寒中らしい寒さの日が多くなりそう。5日は二十四節気の「小寒」今日5日は二十四節気の小寒(しょうかん)。寒さが厳しくなっていくころです。この日が「寒の入り」で、節分までが「寒の内」となります。「二十四節気」は、太陰太陽暦が使われていた時代に春分を基点に1年を24等分したもの