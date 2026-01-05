米国がベネズエラ運営、メキシコ・キューバにも警告原油と金は上昇する可能性 トランプ米政権が先週末、ベネズエラのマドゥロ大統領を逮捕し石油備蓄を含む同国を「運営」すると発表した。ルビオ米国務長官はベネズエラに対し、イラン、ヒズボラ、キューバとの関係を断ち切り麻薬密売を止め、ベネズエラの石油産業が米国の敵対勢力に利益をもたらさないよう保証するよう要求している。 トランプ氏はメキシコに