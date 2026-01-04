疲れやすい、やる気が出ない、イライラする…そんな経験はありませんか？もしかしたら、それは適応障害の症状の現れかもしれません。適応障害は、仕事や人間関係などのストレスによって心身に不調が現れる病気です。本記事では適応障害の症状についてご紹介します。 ※この記事はメディカルドックにて『「適応障害を疑う症状」はご存知ですか？適応障害の人がとる行動も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事