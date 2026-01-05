新年あけましておめでとうございます。 読者のみなさまにおかれましてはどのようなお正月をおすごしになられたでしょうか。 はい、9連休された方、現実に戻りましょう。仕事始めですよー。勤めに行きますよー。 と、いうことで、本年も「アカギカメラ」をどうぞよろしくお願いします。 2026年の初回はまず、大口径MF中望遠レンズはポートレートの他にもチカラを発揮させることができるか