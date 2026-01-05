セリエA 25/26の第18節 インテル・ミラノとボローニャの試合が、1月5日04:45にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。 インテル・ミラノはマルクス・テュラム（FW）、ラウタロ・マルティネス（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボローニャはサンティアゴ・カストロ（FW）、ジョナサン・ロウ（FW）、イェンス・オドゴーア（FW）らが先発に名