韓国を訪れる外国人観光客数が過去最多という見通しが出たが、日本との格差が広がり続けている。2026年もその格差は広がりそうだ。【写真】元慰安婦への寄付金を“横領”した韓国女性議員韓国の文化体育観光部は昨年12月23日、2025年の訪韓外国人観光客数が1870万人を超えるとの展望を明らかにした。これは、過去最多だった2019年の1750万人を100万人以上超える数字で、韓国の観光業は新型コロナ以前に完全に戻ったといえるだろう