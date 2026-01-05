リーグ・アン 25/26の第17節 パリ・サンジェルマンとパリFCの試合が、1月5日04:45にパルク・デ・プランスにて行われた。 パリ・サンジェルマンはセニー・マユル（MF）、ウスマヌ・デンベレ（FW）、デジレ・ドゥエ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリFCはウィレム・ジュベルズ（FW）、ジョナタン・イコネ（MF）、アダマ・カマラ（MF）らが先発に名を連ねた。 前半終了間際に