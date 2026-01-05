［高校選手権・準々決勝］日大藤沢（神奈川）１−４ 神村学園（鹿児島）／１月４日／Uvanceとどろきスタジアムby Fujitsuインターハイ王者に屈し、夢半ばで選手権を去ることとなった。川崎フロンターレの英雄である父・憲剛氏と同じ14番を背負い、等々力のピッチを駆け抜けたMF中村龍剛（２年）は何を思うのか――。地元サポーターの大声援を受ける神奈川の雄は、０−２で迎えた後半17分にDF小林昴瑠（３年）の見事なミドルシ