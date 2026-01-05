東京映画記者会（スポーツニッポン新聞社など在京スポーツ7紙の映画記者で構成）が選ぶ「第68回ブルーリボン賞」の各部門候補が4日、決定した。作品賞、外国作品賞は得票数上位10作品、個人賞は上位5人（同得票の場合は追加）を選出。李相日監督（51）の「国宝」が5部門（8ノミネート）、大友啓史監督（59）の「宝島」と内田英治監督（54）の「ナイトフラワー」が同じく5部門（5ノミネート）で候補に上がった。今月下旬までに