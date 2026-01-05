第105回全国高校ラグビー大会は5日に準決勝2試合が行われる。第1試合では東福岡（福岡第1）と京都成章が対戦。東福岡が白星を挙げれば、花園通算100勝目。3大会ぶり8度目の優勝に王手がかかる。京都成章は5大会ぶりの決勝進出をかけて戦う。第2試合は大阪桐蔭（大阪第3）と桐蔭学園（神奈川第1）が対戦。大阪桐蔭は直近2大会でいずれも桐蔭学園に敗れて花園を去っており、リベンジに挑む。一方の桐蔭学園は、勝てば史上6校