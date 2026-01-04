Image: shutterstock 今年は午年。せっかくなので暇な時に友達に小話できそうな、馬の話をします。そもそも現代を生きる馬がどうやってあの形まで行き着いたのか。実は昔はもっと小さくて、犬くらいのサイズだったのだそう。恐竜が絶滅した白亜紀のあと、地球には小型の哺乳類があふれます。馬の祖先もその一員で、約5500万年前に登場したのが、ヒラコテリウム（別名エオヒップス）。