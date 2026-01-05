東京映画記者会（在京スポーツ紙７紙の映画担当記者で構成）が投票で選ぶ「第６８回ブルーリボン賞」の各部門ノミネートがこのほど決まった。【作品賞】「劇場版ＴＯＫＹＯＭＥＲ〜走る緊急救命室〜南海ミッション」「国宝」「宝島」「でっちあげ〜殺人教師と呼ばれた男」「ＴＯＫＹＯタクシー」「ナイトフラワー」「遠い山なみの光」「爆弾」「フロントライン」「港のひかり」【外国作品賞】「ＡＮＯＲＡアノーラ」「Ｆ１