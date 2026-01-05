栗橋茂氏はプロ12年目の1985年、開幕から2番で起用された元近鉄外野手の栗橋茂氏（藤井寺市・スナック「しゃむすん」経営）はプロ12年目の1985年5月21日の南海戦（大阪）で史上37人目のサイクル安打を達成した。安打、二塁打、本塁打、三塁打の4打席で決めたが、この年は総じて、打撃のリズムがもうひとつだったという。原因は当時の近鉄・岡本伊三美監督の方針で開幕から2番に起用されたこと。「あれから、ちょっとおかしくなっ