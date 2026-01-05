【モデルプレス＝2026/01/05】ドラマ「コスメティック・プレイラバー Season2」（毎週木曜深夜放送・初回25：15／フジテレビ（関東ローカル）で放送・FODで独占見放題配信）が、1月15日よりスタート。W主演を務める俳優の奥野壮（おくの・そう／25）と豊田裕大（とよだ・ゆうだい／26）が、話していた“続編が決まったら一緒に住む”の真相は？【インタビュー前編】【写真】人気BLイケメン俳優がハグ◆奥野壮＆豊田裕大W主演「コス