【モデルプレス＝2026/01/05】女優の松下奈緒が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系ドラマ「夫に間違いありません」（毎週月曜よる10時〜※初回拡大スペシャル）が、1月6日にスタートする。【写真】事故死するも1年後に姿を現した夫の姿◆松下奈緒主演「夫に間違いありません」本作の主人公・朝比聖子のもとから、ある日突然、夫が姿を消した。2人の子どもと義母の面倒を見ながら“あさひおでん”を切り盛りし、行方不明になった夫