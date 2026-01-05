「豊臣兄弟！グランドプレミア in 愛知・名古屋」集合写真 仲野太賀、池松壮亮、浜辺美波、白石聖、坂井真紀、宮澤エマ、倉沢杏菜が、１月４日に放送開始した大河ドラマ『豊臣兄弟！』のパブリックビューイングイベント「グランドプレミア in 愛知・名古屋」に出席した。主人公、天下人の弟・豊臣秀長を演じる仲野太賀は、「素晴らしい幕開けを名古屋の地で迎えることができて、最高の気分です」とコメント。また、