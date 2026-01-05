昨年はコメが異常に高かった。農水省によると、全国のスーパーで先月15〜21日に販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、4337円。集計を始めた2022年3月以降の最高値を3週ぶりに更新し、年明け以降も米価の高止まりを予感させた。【もっと読む】新米売れず、ささやかれる年末の米価暴落…コメ卸最大手トップが異例言及の波紋一方で、コメ業界では「近く米価は下がる」との見方が広がっている。25年産米の収穫量が増加したほか