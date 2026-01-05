J１名古屋のMF稲垣祥（３４）が４日、東京・練馬区で恒例の「稲垣祥サッカークリニック」（主催・練馬区サッカー協会、主管・練馬区少年サッカー連盟、協力・株式会社ジェイプランニング、株式会社グラスルーツ、ＴＯＲＴＵＧＡ、協力・ニューバランス、大塚製薬株式会社）を開催した。今年で７回目となるサッカー教室。練馬区出身の稲垣が地元に恩返しをという思いで続けている。小学生約１００人が参加し、「クロスからのシュ