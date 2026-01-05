東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ７紙で構成）が選ぶ第６８回ブルーリボン賞のノミネートが４日、決定した。第５０回報知映画賞で作品賞、監督賞と合わせて３冠を獲得した「国宝」（李相日監督）が作品賞、監督賞、主演男優賞など最多５部門８ノミネート。「宝島」（大友啓史監督）と「ナイトフラワー」（内田英治監督）が５部門５ノミネートとなった。それに続くのが、「ＴＯＫＹＯタクシー」（山田洋次監督）、