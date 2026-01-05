元乃木坂４６でテレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサーが、お正月ショットを投稿。着物姿や妹でタレントの斎藤まりなとの姉妹ショットなどを披露した。４日に更新したインスタグラムに、「お正月の振り返り沢山食べて沢山寝て沢山笑いました祖母のお正月飾りが毎年楽しみ」とつづり、大きく花の模様が描かれた緑色の着物を身にまとった姿を披露した。また「＃姉妹」とハッシュタグを添え妹の斎藤まりなとのツーショットも公開