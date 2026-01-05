東京・江東区の豊洲市場で５日、新春恒例の「初競り」が行われ、青森・大間産の２４３キロのクロマグロがこの日最高値の５億１０３０万円で競り落とされた。すしチェーン「すしざんまい」を運営する喜代村が落札。記録が残る１９９９年以降では２０１９年に記録した３億３３６０万円が過去最高であったが、大幅に更新する結果となった。喜代村が落札するのは６年ぶり。前年は歴代２位の最高値２億７００万円で落札されており、