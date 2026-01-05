【ベルリン共同】バルト3国のラトビアの警察は4日、同国と隣国リトアニアを結ぶバルト海の海底通信ケーブルの損傷が見つかり、関与した可能性のある船舶を検査したと発表した。ロイター通信が報じた。ケーブルの損傷は2日、ラトビア西部リエパーヤ付近で確認された。警察は4日、同船舶に乗り込み損傷との関連を調査。「現時点で船舶の拿捕や乗組員の拘束には至っていない」としている。シリニャ首相は、ケーブル損傷による国民