当局と闇社会の間で、情報屋とブローカーを併せたような役割を果たす存在を韓国では「ヤダン」と呼ぶそうだ。「YADANGヤダン」（1月9日公開）は、そんな闇のブローカーを主人公にした異色のクライムアクションだ。大統領選を間近に控え、候補者は資金調達にしのぎを削り、真偽交えた情報戦に明け暮れている。そんな時、野心家の検事グァニ（ユ・へジン）に腕を見込まれたのがヤダンのガンス（カン・ハヌル）だった。ガンスは「最