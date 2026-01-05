¶áÇ¯¤Î¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤äÉü½²¡¢¤æ¤¬¤ó¤À°¦¾ð¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÇ»¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡É¤òÂêºà¤Ë¤¹¤ëºîÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2026Ç¯¤ÎÅß¥É¥é¥Þ¤Ç¤½¤ÎÏ©Àþ¤òÆÍ¤­¿Ê¤à¤Î¤¬¡¢ÆâÅÄÍý±û¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÎ¬Ã¥Ã¥º§¡Ù¤À¡£¸¶ºî¤Ï»³ÅÄ²ê°á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ê¤Ö¤ó¤«¼Ò´©¡Ë¤Ç¡¢ÅÅ»ÒÇÛ¿®¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¿Íµ¤ºî¤Î¼Â¼Ì²½¤È¤Ê¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¡Û¡ØÎ¬Ã¥Ã¥º§¡Ù¸¶ºîÌ¡²è ËÜºî¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¥Á¥åー¥º¡ª¡×ÏÈ¡£¡ØÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹