きょう・５日（月）は、仕事始めという人も多いかと思いますが、全国的に日差しは控えめとなりそうです。北日本や北陸は冬型の気圧配置が強まるため、断続的に雪が降り、一時的に降り方が強まる所があるでしょう。また、西日本も雲が広がりやすく、九州や中国・四国は午前中まで、近畿は日中、にわか雨の可能性があります。一方で、関東から東海は天気の崩れが起こりにくく、晴れて穏やかな陽気となりそうです。日中の最高気温は、