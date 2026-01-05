【一発アウト】家賃交渉でやってはいけないこと…法的にも危険！少し前、退職代行サービスの摘発が話題になりました。不動産管理の現場でも、家賃交渉や滞納督促で「伝言」と「交渉」の線を越えると、弁護士法違反に問われるリスクがあるのです。本記事の書き手は棚田健大郎さん。1年間必死に勉強したのに宅建に落ちた経験をきっかけに、「勉強が苦手な人でも続けられる方法を作ろう」と決意。棚田さんの勉強法をまとめた『大量に