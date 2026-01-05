女優吉高由里子（37）が4日、X（旧ツイッター）を更新。体調不良を告白した。吉高は「寝正月、、、はい。きました。風邪初めと言ったらいいのですかね…」と体調に異変があることを明かした。そして「数日前から喉、鼻、咳、熱、耳、という順に奴は私の身体を蝕んできます次はどこに来るんだー？」とウイルスのような絵文字を添えて「奴」と表現し、続けた。さらに「でも感謝した方がいいのか今なってくれたほうが地方公演に影