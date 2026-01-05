東京・豊洲市場で5日朝、新年恒例の初せりがおこなわれ、北海道産のムラサキウニ400グラムが史上最高値となる3500万円で競り落とされました。東京内のすし店「尚充」と仲卸業者「山治」が共同で競り落としました。去年の一番ウニは700万円でした。