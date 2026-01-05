ＴＢＳ系朝の情報番組「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が５日、生放送された。午前６時の時報直前に総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサー（５２）があいさつ。その中で「きょうから仕事始めという方が多いかもしれませんね」と視聴者に話しかけた。そして「ただ、なかなかお正月休みから心と体が戻りませんよね。きょうは行くだけでいいです」とニヤリとしながら“アドバイス”していた。