全日本高校女子サッカー選手権の準々決勝が５日、兵庫県内で行われる。常葉大橘（静岡１位）は昨夏の全国総体で準優勝しているものの、選手権は２０１５年度などの８強が最高。チーム史上初の４強進出を目指し、暁星国際（千葉）と対戦する。歴史を塗り替えるためイレブンは４日、神戸市内のグラウンドで約１時間半、汗を流した。「スーパーセーブを見せて絶対に勝つ」と気合を入れるのがＧＫ稲川真紀（３年）だ。身長１６０セ