【プレミアリーグ第20節】(エティハド スタジアム)マンチェスター・C 1-1(前半1-0)チェルシー<得点者>[マ]ティジャーニ・ラインデルス(42分)[チ]エンソ・フェルナンデス(90分+4)<警告>[マ]ルベン・ディアス(54分)、マテウス・ヌネス(79分)、ベルナルド・シウバ(90分+3)[チ]リース・ジェームズ(52分)、リアム・デラップ(79分)、エンソ・フェルナンデス(90分+5)