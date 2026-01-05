青山学院大の3連覇で幕を閉じた第102回箱根駅伝。選手たちの区間配置に頭を悩ます各チームの監督たちを最も驚かせたのが、青山学院大のエース黒田朝日選手の5区起用。往路が始まる前の大手町では、各監督たちが言葉を交わす中、青山学院大・原晋監督、國學院大學・前田康弘監督、駒澤大・藤田敦史監督、早稲田大・花田勝彦監督が集まって話す場面がありました。原監督と藤田監督が話しているところに前田監督が加わると、原監督に