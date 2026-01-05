気象予報士の穂川果音が3日までにインスタグラムを更新。タイトな白ドレス姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】穂川果音、タイトドレスで際立つ美スタイル（ほか3枚）穂川が投稿したのは自身のソロショット。写真には、ノースリーブの白ドレス姿で佇む彼女の姿が収められている。抜群のスタイルがあらわになったタイトなドレス姿に、ファンからは「めっちゃ綺麗」「素敵です」「美しすぎる」などの声が集まっ