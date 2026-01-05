仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第1回「二匹の猿」が4日に放送され小栗旬が織田信長役で登場すると、ネット上には「オーラがすごい…」「貫禄マシマシ」「絶対ハマり役」などの反響が寄せられた。【写真】主人公・小一郎（仲野太賀）と対面する信長（小栗旬）本作は、強い絆で天下統一を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る下剋上サクセスストーリー。天下人の弟・豊臣秀長（仲野）の視点から戦国時代