【モデルプレス＝2026/01/05】中山秀征と橋本環奈がMCを務めるフジテレビ系『新ドラマ＆人気番組対抗クイズ！ドレミファドン！50周年の祭典 日本人が歌った名曲＆お宝映像大放出SP』が1月5日19時より放送。このたび、番組の見どころと出演者のコメントが公開された。【写真】STARTOアイドルと元日向坂メンバーが共演◆「クイズ！ドレミファドン！」193曲でイントロクイズ今回は、番組がスタートした1976年から2025年までの名曲の中