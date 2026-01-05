第102回箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が3日まで開催された。オープン参加の関東学生連合でアンカーを務めた佐野颯人（武蔵野学院大3年）が、フィニッシュ時に決めたポーズが話題に。同姓同名の“本家”まで反応した。参考記録ながら、区間4位相当の1時間8分33秒と力走した佐野。ゴールテープを切る際、右手の親指を立てて顎のあたりに当てるポーズを披露した。5人組ダンスボーカルユニット「M!LK（ミ