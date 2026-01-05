俳優・柳葉敏郎が６５歳の誕生日を報告した。３日に誕生日を迎えた柳葉は５日までに自身のインスタグラムを更新。「６５歳も楽しく健康に改めまして本年もよろしくお願いいたします！」と記し、バースデーケーキを前に、笑顔で指ハートするショットなどをアップした。この投稿には、「室井さんお誕生日おめでとうございます」「かっこよ過ぎ」「これからも健康でワクワクするお仕事でドキドキさせてくださ〜い」「今年も健