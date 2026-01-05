前節レバンテ戦はゴールを記録スペイン1部レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が1月4日、ラ・リーガ第18節アトレティコ・マドリード戦で技ありアシストを記録した。今季2アシスト目。前節のゴールに続き、好調を維持している。ペッレグリーノ・マタラッツォ新監督の初陣となった一戦ではアトレティコに先制を許した。だが、状況を打破したのが久保だった。先制された5分後の後半10分、カウンターから右サイドを駆け