◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)第102回箱根駅伝で総合優勝を果たした青山学院大学。今回つないだタスキには7つの星が描かれ、その思いを選手たちが語りました。大会前、青山学院大学の原晋監督は「一人ひとりが(ゴール地点の)大手町に一番星となって輝いて帰ってきたいと思います」と作戦を公開。さらにもう一つその作戦に込められた思いを、「同期の皆渡星七(みなわたりせな)、彼がこの青山学院で頑張っ