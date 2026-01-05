ディアスの負傷はまさに悪夢だった(C)Getty Images3月に開催を控えるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）へ向け、各国の代表メンバー選出が進められている。すでに多くの大物メジャーリーガーが出場に名乗りを上げ、それぞれのチームで豪華ラインナップが揃ってきており、開催が迫る中でファンの期待も高まるばかり。だがその一方では、複雑な想いを抱き、大会と向き合う人々も存在するようだ。【写真】大谷翔平とディア