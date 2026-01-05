自民党の小野寺安全保障調査会長は4日、記者団に対し、アメリカ軍のベネズエラ攻撃について、「『力による現状変更』と取られかねない。日本周辺の事態に波及しないか」と懸念を表明しました。自民党・小野寺安全保障調査会長：「力による現状変更」と取られかねない状況ではないか。今回のアメリカの軍事行動が危険なメッセージとして伝わることを懸念をしている。小野寺氏は、「台湾と中国の問題について、『力による現状変更が