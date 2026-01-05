アメリカのトランプ大統領は4日、ベネズエラのロドリゲス副大統領について「正しいことをしなければ大きな代償を払うことになる」と警告し、アメリカに協力するよう求めました。トランプ大統領は4日、雑誌アトランティックの電話インタビューで、アメリカに対して反抗的な姿勢を示しているベネズエラのロドリゲス副大統領について「正しいことをしなければマドゥロ大統領より大きな代償を払うことになる」と述べ、アメリカの武力介