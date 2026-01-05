4日、ベネズエラ首都カラカス近郊で、米国の攻撃で損壊したアパートを片付ける住民（AP＝共同）【ワシントン共同】ルビオ米国務長官は4日、ABCテレビのインタビューで、米国がベネズエラを「運営」するとのトランプ大統領発言について「今後どう進むか方向性を管理することだ」と説明した。米国による直接統治を否定し、ベネズエラ経済の生命線である原油輸出の「封鎖」継続により影響力を行使していく考えを示した。トランプ