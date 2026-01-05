5日、東京・豊洲市場で先ほど、新春恒例の「初競り」が行われ、最も高い一番マグロが5億1030万円で競り落とされました。豊洲市場で先ほど行われた初競りでは、かけ声とともに市場に並べられたマグロが次々と競り落とされていきました。最も高い値をつけた「一番マグロ」は243kgの青森県大間産の本マグロで5億1030万円の値がつきました。競り落とした業者はまだ明らかになっていませんが、この後、市場前で取材に応じるものとみられ