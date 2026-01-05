「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏が5日、X（旧ツイッター）を更新。「感情コントロール能力」について私見をつづった。ひろゆき氏は「『感情をコントロールする能力』と幸福は相関すると考えてます」と切り出した。そして「良い生活習慣を取り入れるのも感情に負けるとできない。食欲を節制出来る人しか自分の見た目をコントロール出来ない。見た目をコントロール出来れば他者の評価も変えられる」と