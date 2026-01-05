◆りそなＢ２リーグ第１６節鹿児島９０ー８４ベルテックス静岡（４日・浜松アリーナ）ベルテックス静岡は鹿児島との第１戦を延長の末、８４―９０で落とし、２０２６年の初戦を白星で飾れなかった。前半の１０点ビハインドを後半に追いつき、今季チーム初の延長戦まで持ち込んだものの、最後は力尽きて連敗。５日の第２戦も浜松アリーナで行われる。オーバータイムにもつれ込んだ死闘に敗れた。うま年初戦、ベルテックス静岡