今日はいったい、何の日でしょうか？知っていると、今日を特別な日に感じることができるかも…！「1月5日」今日は何の日？「1月5日」は、何の日でしょうか？ヒントは、家の安全を守る新たな仕組みが始まった記念すべき日です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ホームセキュリティの日」でした！1月5日は「ホームセキュリティの日」です。家庭向